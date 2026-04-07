Ordinanza del Comune dopo l' incendio doloso in pineta | alberi da rimuovere

Il Comune ha emesso un'ordinanza per mettere in sicurezza l'area interessata dall’incendio doloso verificatosi nella pineta di Prisconte, a Mondragone. L’ordinanza prevede la rimozione di alcuni alberi presenti nella zona colpita. L’intervento è stato deciso dopo l’incendio che ha coinvolto la pineta, provocando danni alle piante e ai terreni circostanti. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’atto.

Il provvedimento dopo il rogo avvenuto lo scorso 30 marzo. I pini a rischio caduta dopo le fiamme Ordinanza di messa in sicurezza dei luoghi interessati da un incendio doloso avvenuto in località “Pineta Prisconte” a Mondragone. E’ quanto disposto dal responsabile dell’area Urbanistica del Comune Gioacchino Rosario De Michele che ha intimato ai proprietari il taglio e la rimozione di alcuni alberi ritenuti “instabili” o “pericolosi”. L’incendio si è verificato lo scorso 30 marzo e ha interessato diversi terreni e fabbricati causando ingenti danni alla vegetazione, e in particolare a esemplari di pino ultraquarantennali di cui uno è crollato al suolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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