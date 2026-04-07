Nuvolí Alta Fratte travolge Busto | Serie A1 a un solo passo

La Nuvolí Alta Fratte Padova ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro il Futura Giovani Busto Arsizio nella prima semifinale dei playoff di Serie A2 femminile. La squadra ha conquistato un vantaggio importante nella corsa verso la promozione in Serie A1. La partita si è disputata nella giornata di ieri e rappresenta un passaggio chiave per entrambe le formazioni in questa fase della competizione.

La Nuvolí Alta Fratte Padova ha conquistato un vantaggio decisivo nella corsa verso la Serie A1, battendo per 3-1 il Futura Giovani Busto Arsizio nella prima sfida della semifinale dei playoff di Serie A2 femminile. L’incontro, svoltosi a Latisana in campo neutro questo martedì 7 aprile 2026, ha le gialloblù imporsi con punteggi di 25-23, 25-21, 23-25 e 25-18. Il cammino verso una storica promozione ora passa per Varese, dove sabato 11 aprile le padovane cercheranno l’ennesso successo necessario per prenotarsi un posto nella massima categoria nazionale. La prestazione complessiva è stata definita da molti come uno spettacolo, evidenziando una risposta collettiva straordinaria da parte dell’intero gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuvolí Alta Fratte travolge Busto: Serie A1 a un solo passo L'Alta Fratte domina la prima in campo neutro: finale ad un passoNonostante il "campo neutro" le padovane respirano l’aria di Trebaseleghe pure in Friuli e trionfano 3-1. Leggi anche: Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri vuole salutare la massima serie a testa alta: Busto finisce ko in quattro set