Due figure di spicco nel mondo arbitrale sono state indagate dalla Procura di Milano per frode sportiva. Si tratta del designatore degli arbitri di Serie A e B e del supervisore del VAR, che si sono autosospesi dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia. La notizia ha suscitato scalpore nel calcio italiano, aprendo una nuova fase nelle indagini relative alle pratiche arbitrali.

Un nuovo terremoto scuote il mondo del calcio. Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni sono indagati in «concorso con altre persone» per frode sportiva dalla Procura di Milano e si sono autosospesi dopo l'avviso di garanzia ricevuto. «In merito alla vicenda - afferma Rocchi in una nota - in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Indagati Rocchi e Gervasoni. Terremoto arbitri, nuovo scandalo nel calcio

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