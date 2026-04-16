Osservata speciale ma senza acquirenti | si riapre la partita per vendere l' ex colonia Bertazzoni
Nuova giornata di aggiornamenti sulla vendita dell’ex colonia Bertazzoni, con il Comune di Riccione che ha programmato una nuova convocazione per l’11 maggio. La struttura, che da tempo attira l’attenzione, rimane senza acquirenti e la ricerca di un compratore continua. La riapertura della trattativa si inserisce in un tentativo di trovare un accordo sul futuro utilizzo del complesso.
Si riapre la partita per la vendita dell’ex colonia Bertazzoni. Il Comune di Riccione torna alla carica fissando una nuova convocazione per l’11 maggio, nella speranza di intercettare finalmente l’interesse del mercato. Questa volta con la modalità della trattativa diretta. Resta ora da capire se.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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