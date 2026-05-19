Nuovo record per il Salone del Libro | 254.000 visitatori

Il Salone del Libro ha registrato un nuovo record di presenze, con 254.000 visitatori durante i cinque giorni di manifestazione. Oltre agli incontri con autori provenienti da vari paesi, sono state visitate le numerose case editrici all’interno di un evento caratterizzato da entusiasmo e partecipazione. L’affluenza ha attirato un pubblico di appassionati, pronti a scoprire nuove parole, scambiare opinioni e condividere il piacere della lettura. La manifestazione ha confermato la sua natura di appuntamento importante nel panorama culturale italiano.

Cinque giorni con 254.000 persone che hanno incontrato ospiti da tutto il mondo e case editrici in un’atmosfera di gioia e partecipazione, per tracciare parole nuove, sguardi sul mondo e per festeggiare l’appartenenza a una grande e variegata comunità di lettrici e lettori. Sono questi i numeri della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Oltre 1.000 spazi espositivi, 36 sale incontro e 8 laboratori, il 40% degli appuntamenti in calendario sold out, circa 132.000 visitatori e visitatrici hanno partecipato agli incontri organizzati nelle sale, oltre 1.100 appuntamenti sul territorio in quasi 400 spazi con il Salone Off. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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