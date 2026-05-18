Chiuso il salone del libro a Torino edizione record con 254 mila visitatori
Oggi si è conclusa l’edizione 2023 del Salone del Libro di Torino, che ha registrato un afflusso di 254 mila visitatori. La manifestazione si è svolta nel polo espositivo della città e ha visto la partecipazione di numerosi autori, editori e lettori provenienti da diverse regioni. Questa edizione ha superato le cifre degli anni precedenti, consolidando la posizione come uno degli eventi letterari più frequentati a livello nazionale. I visitatori hanno potuto partecipare a incontri, presentazioni e workshop durante tutta la durata della manifestazione.
Ha chiuso i battenti oggi il Salone del Libro di Torino. Un’edizione da record con 254 mila visitatori. Servizio di Saverio Simonelli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Chiuso il salone del libro a Torino, edizione record con 254 mila visitatori
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