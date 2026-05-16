Salone del Libro | record di visitatori e scontro sulla gestione

Il Salone del Libro ha registrato un afflusso di visitatori che ha segnato un nuovo record, attirando pubblico da diverse regioni. Tuttavia, l'evento è stato segnato anche da uno scontro tra le autorità locali, con il sindaco e il presidente della regione che si sono confrontati sulla gestione dell’organizzazione. Il governo ha chiesto di entrare nella cabina di regia, mentre si discute su come queste divergenze possano influenzare le decisioni future riguardanti l’evento.

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? Punti chiave Come influenzerà lo scontro tra Lo Russo e Cirio la gestione?. Perché il governo chiede di entrare nella cabina di regia?. Chi sosterrà la linea del sindaco durante la kermesse?. Cosa accadrà se l'obiettivo del 20% di visitatori in più fallirà?.? In Breve Obiettivo incremento affluenza del 20% presso il polo fieristico del Lingotto. Cirio propone integrazione ministeriale mentre Lo Russo difende l'attuale assetto. Schlein visita il Lingotto sostenendo la linea della giunta Lo Russo. Gestione politica influisce sulla programmazione dei panel e visibilità editoriale. Il Salone del Libro punta a un incremento del 20% dei visitatori durante l’esordio della nuova edizione, mentre a Torino si accende il confronto tra la gestione locale e le spinte centrali sulla regia dell’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Libro: record di visitatori e scontro sulla gestione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Fingono disabilità e disturbano i visitatori del Salone Internazionale del Libro di Torino, il provvedimentoQuattro cittadini rumeni sono stati allontanati dal Comune di Torino per accattonaggio molesto durante la prima giornata del Salone Internazionale... Dal cuoco al Salone del Libro: la sfida sociale di un primo libro? Domande chiave Come ha fatto un cuoco a trasformare il segreto della scrittura in impegno sociale? Perché l'aiuto ai senzatetto ha scatenato la... Venerdì al @SalonedelLibro di #Torino LA SOSPENSIONE - Bolzaneto e il G8 25 anni dopo Con Francesca Zanni e @RiccardoNoury Venerdì 15 maggio 2026, ore 19:15 Sala Bronzo, Lingotto Fiere @amnestyitalia @DomaniGiornale @EmonsEdizioni x.com Il Salone del Libro 2026 trasforma Torino nella capitale delle idee: il tema è Il mondo salvato dai ragazziniNon è soltanto una fiera editoriale. Non più, almeno. Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 sembra sempre di più un gigantesco osservatorio emotivo sul presente, un luogo dove la letteratu ... domanipress.it Più 20% di visitatori all’esordio: il Salone punta subito al record e Lo Russo gela il ministeroIl presidente del Piemonte Cirio si spende per l’ingresso del governo nella cabina di regia della maggiore kermesse libraria nazionale ma il sindaco ... torino.repubblica.it