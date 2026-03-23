Metalli preziosi e sostenibilità | il nuovo hub ultra tecnologico di Caurum

CREATIVITÀ, passione, eccellenza. Sono questi gli elementi fondamentali di Caurum, azienda aretina specializzata nel recupero, nell’affinazione, trasformazione, produzione e riconversione dei metalli preziosi recuperati da processi industriali, dandone anche un valore aggiunto tramite il loro trading. Oro, argento, platino, palladio, rodio, rutenio e iridio, tornano a nuova vita rendendo gli scarti una fonte rinnovabile ed inesauribile grazie al lavoro di Caurum che nel 2021 ha ampliato i sistemi produttivi, investendo in nuovi impianti all’avanguardia, riprogettando e ripensando l’azienda con un’anima responsabile ed incentrata sul futuro generazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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