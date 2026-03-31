Aversa tavolo al Comune sull’estensione della Ztl | ipotesi nuovi varchi in centro e via Roma pedonale

Al Comune di Aversa si è svolto un incontro per discutere sull’estensione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico. Durante la riunione si è parlato di possibili nuovi varchi in alcune vie del centro e della creazione di una zona pedonale in via Roma. L’obiettivo è allineare il piano urbano del traffico con la mappa dei varchi attualmente in funzione e valutare eventuali ampliamenti.

Far coincidere il piano urbano del traffico con l’attuale mappa dei varchi della Ztl attivi nel centro storico, valutando anche una possibile estensione della zona a traffico limitato. È questo il tema al centro del tavolo tecnico che si è tenuto stamattina, alle 12.30, al Municipio di Aversa. All’incontro hanno preso parte il sindaco Franco Matacena, il consigliere di maggioranza Raffaele Oliva e il professore Armando Cartenì, già incaricato della redazione del piano urbano del traffico approvato appena un anno fa in consiglio comunale. Il confronto si è concentrato sull’ipotesi di ampliare ulteriormente la ztl, a partire da via Seggio, dove sono attualmente presenti due varchi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, tavolo al Comune sull’estensione della Ztl: ipotesi nuovi varchi in centro e via Roma pedonale Articoli correlati Leggi anche: Roma, Ztl nel centro storico: via libera ai nuovi varchi in uscita Leggi anche: Nuovi varchi Ztl nel Centro storico di Roma: ecco dove saranno installati Tutti gli aggiornamenti su Aversa tavolo al Comune sull'estensione... Discussioni sull' argomento Epatite A, il sindaco Manzoni scrive al Prefetto: Tavolo urgente per salute e imprese; Opus Dei: Una storia, il libro che racconta evoluzione e identità dell’istituzione. Aversa, al via il percorso partecipativo del Prius: 15 milioni per ridisegnare la cittàAversa (Caserta) - Una nuova fase della pianificazione urbana che punta su ascolto e condivisione. Nella sala consiliare del Comune si è tenuto l’incontro ... pupia.tv Aversa, al Parco Pozzi giornata dedicata alla cura degli spazi pubbliciAversa (Caserta) - Sabato mattina il Parco Pozzi di Aversa è tornato ad essere il cuore pulsante di una comunità che vuole vivere la propria città, ... pupia.tv Raid ad #Aversa nella notte tra domenica e lunedì: una banda di malviventi ha forzato la saracinesca dopo aver rimosso la barriera “antiariete” e si è introdotta all’interno dei locali commerciali. I banditi sono scappati con un bottino compreso tra i 1000 e i 200 - facebook.com facebook D'Aversa e il suo primo allenamento a porte aperte: "Voglia di Toro al Filadelfia" Il commento del tecnico alla vista dei primi tifosi al #Filadelfia #ToroNews #TorinoFC #Torino #DAversa Il post x.com