Messa in tv 1 marzo 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Il 1 marzo 2026 si terrà una messa trasmessa in diretta sui canali Rai 1 e Canale 5. La cerimonia si svolgerà in un luogo non specificato e sarà visibile anche in streaming tramite le piattaforme ufficiali delle emittenti. Gli orari di trasmissione sono indicati nei programmi televisivi, ma non sono ancora stati comunicati dettagli precisi su orari e modalità di visione.

, diretta, programma, canale, a che ora Dove vedere la Messa in tv oggi, 1 marzo 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 1 marzo. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 1 marzo 2026, alle ore 11 dalla Cattedrale di Cefalù (Palermo). Alle 12 poi l’Angelus di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. 🔗 Leggi su Tpi.it

Temi più discussi: Domenica la Santa Messa di Rai Uno sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale di Cefalù; Papa Leone, su Tv2000 la Messa per la visita pastorale alla Parrocchia Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo; Roma, Papa Leone XIV oggi celebra la messa presso la parrocchia del Sacro Cuore; 28 febbraio e 1° marzo. Gli appuntamenti alla radio e alla tv nel finesettimana.

