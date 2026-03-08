Messa in tv 8 marzo 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Il 8 marzo 2026 verrà trasmessa una messa in diretta su Rai 1 e Canale 5. La trasmissione si svolgerà in un luogo specifico e sarà possibile seguirla anche in streaming. Gli orari di inizio e i dettagli sul programma saranno disponibili sui canali ufficiali. La diretta sarà accessibile sia in televisione che online.

Dove vedere la Messa in tv oggi, 8 marzo 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 8 marzo. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 8 marzo 2026, alle ore 11 dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli in Roma. Alle 12 poi l'Angelus di Papa Leone XIV.

