Monopattini da domani nuove regole anche a Milano | chi rischia multe da 400 euro

A partire da domani, anche a Milano entreranno in vigore nuove regole per l’uso dei monopattini elettrici. Tra le novità più significative, è prevista l’obbligatorietà di apporre una targa sui mezzi, una misura che mira a regolamentare meglio la circolazione. Chi viola le nuove disposizioni può rischiare multe fino a 400 euro. La decisione si inserisce in un quadro di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la gestione del traffico nelle aree urbane.

Anche a Milano scatta la mini rivoluzione per i possessori di monopattini elettrici. Dal 17 maggio diventa obbligatoria la targa. Si tratta solo del primo step, perché da luglio si dovrà anche avere l'assicurazione Rc auto. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono state presentate oltre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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