Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei | la Storia arriva fino ai giorni nostri ma con un avvertimento

Da orizzontescuola.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è conclusa la stesura della bozza delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, un documento che stabilirà i contenuti e gli obiettivi educativi per il prossimo quinquennio. La proposta include l'integrazione della storia fino ai giorni nostri, con una nota di avvertimento riguardo alle modalità di insegnamento e ai contenuti da adottare. Questo passaggio rappresenta un aggiornamento importante nel quadro formativo delle scuole superiori.

Si è conclusa nei giorni scorsi la fase della bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i Licei, il documento che definirà l'impalcatura culturale e didattica del prossimo quinquennio per migliaia di studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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