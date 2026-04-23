Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei | la Storia arriva fino ai giorni nostri ma con un avvertimento

Recentemente si è conclusa la stesura della bozza delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, un documento che stabilirà i contenuti e gli obiettivi educativi per il prossimo quinquennio. La proposta include l'integrazione della storia fino ai giorni nostri, con una nota di avvertimento riguardo alle modalità di insegnamento e ai contenuti da adottare. Questo passaggio rappresenta un aggiornamento importante nel quadro formativo delle scuole superiori.

Si è conclusa nei giorni scorsi la fase della bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i Licei, il documento che definirà l'impalcatura culturale e didattica del prossimo quinquennio per migliaia di studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Geostoria: rimangono 3 ore, ma Geografia avrà un testo specifico. Bozza Nuove Indicazioni Nazionali per i liceiLe Indicazioni Nazionali, attualmente valida per la scuola superiore, sono in vigore dal 2010: quindici anni nel corso dei quali le trasformazioni... Addio alla geostoria, benvenuta AI: le nuove indicazioni nazionali per i Licei, ecco i programmi del Ministero dell'IstruzioneL'innovazione vuole essere nei programmi, ma soprattutto nell'approccio alle discipline. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuove indicazioni nazionali Licei: via Geostoria, intelligenza artificiale curricolare, cambio didattica per STEM, educazione al rispetto. Ecco le linee guida. TESTO; Nuove Indicazioni Nazionali dal 1° settembre: come cambierà la scuola del primo ciclo?; Ora disponibile il nuovo corso Dirscuola sulle Indicazioni nazionali!; Nuove Indicazioni nazionali per i Licei. Nuove Indicazioni nazionali per i Licei, Giannelli (ANP): Senza formazione per i docenti restano lettera mortaLe nuove Indicazioni nazionali per i Licei rappresentano così un banco di prova non solo per i contenuti disciplinari, ma per l’intero sistema di accompagnamento professionale degli insegnanti. Un ... orizzontescuola.it Nuove indicazioni nazionali scuola superiore: via Geostoria, cambio didattica per STEM, educazione al rispetto. Ecco le linee guidaLe Indicazioni nazionali per la scuola secondaria superiore pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. orizzontescuola.it COME COSTRUIRE IL CURRICOLO DI ISTITUTO CON LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI Le nuove Indicazioni Nazionali 2025 sono arrivate: sei pronto/a ad aggiornarti in tempo per il prossimo anno scolastico Un webinar gratuito per orientarti subito - facebook.com facebook Nelle nuove Indicazioni nazionali per i licei pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’area scientifica viene riletta più nel metodo che nei contenuti. Non si tratta di una riforma che introduce nuovi argomenti o modifica in modo evidente… x.com