Entro settembre saranno completati i lavori di ristrutturazione dell’ex scuola di Bergiola, che da tempo attendeva interventi di recupero. L’edificio, ormai fuori uso, verrà trasformato in uno spazio dedicato alla socializzazione e alle attività comunitarie. La conclusione dei lavori rappresenta un passo importante per la riqualificazione di un luogo che, dopo anni di abbandono, tornerà a essere un punto di riferimento per i residenti. I lavori sono attualmente in corso, con i tempi previsti per la fine dei lavori.

di Daniele Rosi Entro settembre termineranno i lavori alla scuola di Bergiola. Dopo molto tempo e una lunga attesa, in particolare della comunità locale, siamo entrati nell’ultima fase del conto alla rovescia per l’apertura del museo della memoria, ideato per essere ospitato dentro la ex scuola, con spazi che saranno anche destinati alla foresteria e altri ancora per la cittadinanza. I cantieri sono dunque nell’ultima fase operativa, prima che Bergiola, ma in generale tutta Carrara, possano finalmente rivedere vive e operative quelle stanze. I lavori di recupero alla ex scuola ‘Vincenzo Giudice’ renderanno dunque l’edificio un luogo del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova vita per l’ex scuola di Bergiola: "I lavori finiranno a settembre". Sarà un luogo di socializzazione

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