Zorro Ranch la nuova vita della residenza di Epstein | da villa degli orrori a luogo di ritiro spirituale per cristiani E ripartono le indagini

Zorro Ranch, la residenza precedentemente associata a Jeffrey Epstein, sta cambiando destinazione d’uso e diventa un rifugio spirituale per cristiani. Le autorità hanno deciso di riavviare le indagini sulla proprietà, che in passato era al centro di numerose accuse. Un DJ di Albuquerque, coinvolto nelle ricerche sul caso Epstein, ha commentato come molte attenzioni fossero puntate su altre località come Parigi, Little St. James, New York e Miami.

"Tutti prestavano attenzione a Parigi, Little St. James, New York e Miami, ma non a Zorro Ranch ". Chi parla al New York Times Eddy Aragon, dj di Albuquerque che ha trascorso anni a fare ricerche su Jeffrey Epstein. Zorro Ranch era la sua residenza in New Mexico, lontana da sguardi indiscreti. Una villa enorme nel deserto a sud di Santa Fe, dove potrebbero essere state sepolte due ragazze vittime di tratta, secondo quanto riportato da alcune mail contenute nei file pubblicati a fine gennaio dal Dipartimento di Giustizia e rilanciate da Chi l'ha visto?. Dichiarazioni tutte da verificare, eppure sconvolgenti: ma dal New Mexico "affermano che non è mai stata condotta un'indagine approfondita sulle attività criminali che potrebbero essersi verificate nel ranch durante i 26 anni in cui il condannato per reati sessuali ne è stato proprietario.