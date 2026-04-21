Conclusi i lavori di restauro alla ' Polveriera' di largo Giustiniano | Sarà un luogo di mostre culturali
Sarà Marco De Luca ad inaugurare il prossimo 9 maggio, con la sua scultura in mosaico "Le pale di San Martino", un nuovo spazio recuperato dall'amministrazione comunale di Ravenna. Si tratta della Polveriera, o torrione di San Giuseppe del XV secolo, all'interno delle mura storiche in Largo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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