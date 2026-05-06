Pedaggio Milano-Meda quasi 20mila firme contro la stangata da 100 euro al mese per i pendolari

La protesta contro il nuovo pedaggio sulla tratta Milano-Meda sta aumentando, con quasi 20.000 firme raccolte finora. La richiesta di eliminare la tariffa di circa 100 euro al mese per i pendolari continua a suscitare attenzione. I consiglieri regionali del Partito Democratico hanno consegnato ulteriori documenti, portando avanti l'opposizione alla misura. La questione rimane al centro di discussioni tra cittadini e rappresentanti politici.

Continua a crescere la protesta contro il futuro pedaggio sulla Milano-Meda. I consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti e Angelo Orsenigo hanno consegnato altre 3.350 firme al presidente del consiglio regionale Federico Romani, chiedendo al governatore Attilio Fontana di riconsiderare la scelta di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Milano-Meda, boicottaggio contro il pedaggio: “Inaccettabile far pagare una strada gratuita da 50 anni”Milano-Meda trasformata in Pedemontana: il consigliere comunale invita a boicottare il pedaggio, il sindaco contesta l’iniziativa e spinge piuttosto... Seconda petizione contro il pedaggio sulla Milano-MedaUna nuova petizione per chiedere alla giunta regionale di ritirare il pedaggio previsto sulla tratta B2 di Pedemontana, che insiste sulla Milano-Meda. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al via i lavori di Pedemontana: la Milano-Meda chiude per 16 ore; Pedaggio Milano-Meda, quasi 20mila firme contro la stangata da 100 euro al mese per i pendolari; Pedemontana: altre 3.350 firme contro la Milano-Meda a pagamento, sono ventimila; Novedrate, per la viabilità al via altri tre interventi. Pedaggio Milano-Meda, quasi 20mila firme contro la stangata da 100 euro al mese per i pendolariPonti e Orsenigo consegnano altre 3.350 firme a Regione Lombardia: Il pedaggio rischia di pesare su pendolari, traffico locale e imprese tra Brianza e Comasco ... quicomo.it Lavori per Pedemontana, scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione MilanoLa Milano-Meda resterà chiusa, nel tratto tra Seveso e Meda, in Brianza, per due notti consecutive. Lungo la superstrada infatti, come rende noto la Provincia di Monza e Brianza, verranno svolte attiv ... milanotoday.it «Novedrate: per la viabilità al via altri tre interventi». Il sindaco di Novedrate Serafino Grassi cerca, a proposito del parziale stralcio della Pedemontana verso Bergamo e del pedaggio lungo la Milano Meda, di sottolineare quanto di buono il territorio sta … - facebook.com facebook