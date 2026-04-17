La nuova casa-famiglia per anziani apre le porte e presenta la propria struttura | c' è anche una stanza immersiva multisensoriale

Ieri mattina ad Alfonsine è stata inaugurata la casa-famiglia per anziani “Villa Ambra”, una struttura ristrutturata che si rivolge a ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti. La struttura si presenta con un ambiente familiare e include una stanza immersiva multisensoriale, progettata per offrire un’esperienza sensoriale agli ospiti. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali e delle persone coinvolte nel progetto.

Ieri mattina ad Alfonsine si è svolta l’inaugurazione istituzionale della casa-famiglia per anziani “Villa Ambra”, una struttura completamente ristrutturata e pensata per accogliere ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti in un ambiente familiare, sereno e rispettoso della dignità.🔗 Leggi su Ravennatoday.it La Grande Chartreuse : le mystère des moines enfin dévoilé | Trésors du Patrimoine Notizie correlate La nuova struttura sanitaria di Bassano apre le porte al servizio territoriale integratoA Bassano del Grappa è stato ufficialmente aperto al pubblico il nuovo Ospedale di Comunità, un’importante innovazione nel sistema sanitario locale... Leggi anche: Una stanza segreta nel cuore di Napoli apre le porte Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Famiglia nel bosco ultime notizie, ecco il progetto della nuova casa; Famiglia nel bosco, papà Nathan ha firmato per la nuova casa: ci abiteranno gratis per 2 anni; La famiglia nel bosco ha una nuova casa, ma resta vuota: i genitori aspettano i tre figli; Famiglia nel bosco, la nuova casa fa risparmiare 7.500 euro al Comune. Ma per ora è vuota: Preferiscono vivere con gli animali. La nuova casa, gli ispettori di Nordio al Tribunale dell’Aquila e l’attesa per l’affidamento al papà. A che punto è il caso dei bimbi nel boscoIl Comune di Palmoli offre un'abitazione gratuita per favorire il ricongiungimento. Arrivano gli ispettori di Nordio al Tribunale dei minori. ilfattoquotidiano.it Famiglia nel bosco, papà Nathan ha firmato per la nuova casa: ci abiteranno gratis per 2 anniUn contratto di comodato gratuito per un periodo di due anni: è quanto previsto dal contratto firmato da Nathan Trevallion con il Comune di Palmoli ... dire.it Gatti in cerca di casa Stiamo cercando una famiglia amorevole per dei meravigliosi gatti. Purtroppo la loro padrona è venuta a mancare e ora hanno bisogno di una nuova casa dove poter continuare a ricevere l’affetto a cui erano abituati. Sono dolcissi - facebook.com facebook