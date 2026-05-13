A Cava Pace prende forma la nuova rete idrica e fognaria | interventi da 1,8 milioni di euro

A Cava Pace, tra via di Tor Carbone e via Ardeatina, si stanno realizzando i lavori per la nuova rete idrica e fognaria. L’intervento, con un investimento di circa 1,8 milioni di euro, prevede l’installazione di nuove infrastrutture nel quadrante. I lavori sono in corso e coinvolgono le strade principali di questa zona. La realizzazione si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento delle reti di servizio.

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