Il Comitato cittadino di Sferracavallo | Il progetto del collettore nord occidentale è superato priorità alla rete idrica e fognaria

Il Comitato cittadino di Sferracavallo ha dichiarato che il progetto del collettore nord occidentale è ormai superato e che ora si deve dare priorità alla rete idrica e fognaria. Questa presa di posizione arriva dopo che meno di tre anni fa, il divieto di balneazione nel golfo fu imposto a causa di scarichi fognari nell’Area Marina Protetta. Recentemente, la Regione Siciliana ha annunciato un nuovo bando per i canali di gronda.

Dopo quanto vissuto meno di tre anni fa - con il divieto di balneazione nel golfo di Sferracavallo dovuto agli scarichi fognari in piena Area Marina Protetta - ci risiamo? La Regione Siciliana in una comunicazione del 6 marzo scorso ha annunciato il bando per il progetto dei canali di gronda di Mondello e Sferracavallo. Come comitato riteniamo che questa scelta sia stata presa per cavalcare l'attuale visibilità della spiaggia di Mondello, utilizzando un "linguaggio dell'emergenza" che ricorda la situazione di Niscemi, pur trattandosi di un contesto profondamente diverso da quello palermitano. La criticità dello smaltimento delle acque meteoriche e reflue nella zona nord di Palermo non dipende solo dalle precipitazioni intense degli ultimi anni.