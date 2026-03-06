Nuova Renault Bridger 2026 | piccolo fuoristrada in arrivo

Una nuova vettura di Renault, chiamata Bridger, è stata annunciata come concept car e al momento non è ancora in produzione. La casa automobilistica prevede di presentarla ufficialmente il 10 marzo 2026, in occasione di un evento dedicato, durante il quale sarà anche svelato il nuovo piano strategico del gruppo. La Bridger è un piccolo fuoristrada destinato a entrare nel segmento di mercato.

La Renault Bridger è un modello appena annunciato e per ora esiste solo come concept car. Renault la presenterà ufficialmente il 10 marzo 2026 insieme al nuovo piano strategico del gruppo. Probabilmente la versione definitiva la vedremo entro la fine dell'anno. Ecco quanto sappiamo ad oggi. Come sarà la nuova Renault Bridger. Tipo: SUV urbano compatto piccolo fuoristrada. Lunghezza: attorno ai 4,2-4,4 metri. Design: linee robuste e squadrate, stile più "off-road" rispetto alle Renault attuali. Possibile ruota di scorta esterna sul portellone (stile fuoristrada). Abitacolo spazioso nonostante le dimensioni compatte. Nome "Bridger" deriva da "bridge" (ponte), per evocare robustezza e connessione.