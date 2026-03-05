Due artisti della musica italiana sono protagonisti di un nuovo vinile celebrativo, realizzato per commemorare entrambi. Le copie da collezione saranno disponibili esclusivamente in pre-ordine per due giorni. Questo progetto rappresenta una collaborazione tra le rispettive discografie, offrendo ai fan un'edizione speciale e limitata. La pubblicazione è stata annunciata recentemente e sarà accessibile solo in questa breve finestra temporale.

I due artisti, che in vita non lavorarono mai insieme, sono i protagonisti di un 45 giri a tiratura limitata che racchiude due delle loro canzoni più famose Lucio Dalla e Lucio Battisti, due grandi della musica italiana, per la prima volta insieme in un vinile. L'alba di Lucio, questo il titolo del progetto discografico, sarà disponibile in pre-order solo per due giorni, il 4 e il 5 marzo, online su Sony Music Store, in copie limitate e numerate. L'alba di Lucio è un 45 giri in formato 12 pollici, in colore blulavanda, che contiene due brani iconici di Dalla e Battisti: sul lato A c'è 4 marzo 1943, sul lato B I giardini di marzo.

© Iodonna.it - I due artisti sono insieme per la prima volta in un vinile celebrativo. Le copie da collezione saranno disponibili solo per due giorni in pre-order

