I due artisti sono insieme per la prima volta in un vinile celebrativo Le copie da collezione saranno disponibili solo per due giorni in pre-order

Da iodonna.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due artisti della musica italiana sono protagonisti di un nuovo vinile celebrativo, realizzato per commemorare entrambi. Le copie da collezione saranno disponibili esclusivamente in pre-ordine per due giorni. Questo progetto rappresenta una collaborazione tra le rispettive discografie, offrendo ai fan un'edizione speciale e limitata. La pubblicazione è stata annunciata recentemente e sarà accessibile solo in questa breve finestra temporale.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti I due artisti, che in vita non lavorarono mai insieme, sono i protagonisti di un 45 giri a tiratura limitata che racchiude due delle loro canzoni più famose Lucio Dalla e Lucio Battisti, due grandi della musica italiana, per la prima volta insieme in un vinile. L’alba di Lucio, questo il titolo del progetto discografico, sarà disponibile in pre-order solo per due giorni, il 4 e il 5 marzo, online su Sony Music Store, in copie limitate e numerate. L’alba di Lucio è un 45 giri in formato 12 pollici, in colore blulavanda, che contiene due brani iconici di Dalla e Battisti: sul lato A c’è 4 marzo 1943, sul lato B I giardini di marzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

i due artisti sono insieme per la prima volta in un vinile celebrativo le copie da collezione saranno disponibili solo per due giorni in pre order
© Iodonna.it - I due artisti sono insieme per la prima volta in un vinile celebrativo. Le copie da collezione saranno disponibili solo per due giorni in pre-order

George Michael, in pre-order il vinile di Faith, album d’esordio da solistaIn arrivo in vinile Faith, l’album che nel 1987 ha segnato l’esordio da solista di George Michael.

Leggi anche: LDA e AKA 7even saranno a Sanremo 2026 con il brano Poesie Clandestine. I due artisti vivono insieme a Milano, insieme ad altri ragazzi

Tutti gli aggiornamenti su artisti sono.

Temi più discussi: Serata cover Sanremo, vince Ditonellapiaga con TonyPitoni. I duetti; Sanremo 2026, Nuove Proposte: chi sono i 2 artisti che si sfideranno in finale; Sanremo 2026, ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda e terza serata; A Sanremo 2026 due Big sono arrivati alle mani per la scaletta, cosa è successo al Festival.

Andrea Sannino e Ste: chi sono i due artisti?/ Lui felice con la moglie Marinella, lei dalla Nigeria a NapoliChi sono Andrea Sannino e Ste: i due artisti questa sera duetteranno sul palco. Lui è uno stimato cantautore partenopeo, lei una giovane artista Andrea Sannino è uno dei cantanti napoletani più ... ilsussidiario.net

Maria Antonietta & Colombre, chi sono: insieme nella musica e nella vita/ In coppia da 15 anniMaria Antonietta & Colombre, chi sono i due artisti che nella vita fanno coppia da 15 anni? Da qualche tempo insieme anche nella musica Tra i protagonisti del Festival di Sanremo ci saranno anche ... ilsussidiario.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.