MotoGP 26 | guida realistica e sconti pre-order per il 29 aprile

Il nuovo simulatore di motociclismo, MotoGP 26, uscirà il 29 aprile su diverse piattaforme tra cui PC, PlayStation 5, Xbox Series XS e le console Nintendo Switch e Switch 2. Il gioco presenta una guida realistica e permette ai giocatori di sperimentare le corse in modo dettagliato. Attualmente sono disponibili sconti per chi effettua il pre-order sulla versione per PC.

Il simulatore motociclistico MotoGP 26 sarà lanciato il 29 aprile per PC, PlayStation 5, Xbox Series XS e le console Nintendo Switch e Switch 2, con l’attuale disponibilità di sconti preventivi per gli utenti computer. L’operazione commerciale guidata da Instant Gaming punta a offrire la versione per PC al costo più basso possibile. Questa strategia include una garanzia specifica: se il prezzo dovesse calare ulteriormente prima della data di uscita, agli acquirenti verrà restituita la differenza economica. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, viene suggerito l’utilizzo di PayPal per tutelare l’utente sia nella fase di transazione che durante la logistica del trasporto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP 26: guida realistica e sconti pre-order per il 29 aprile Il 24 aprile arriva “Solito cinema”, il primo album di Juli con tantissime collaborazioni. Da ora in pre-orderÈ il produttore dei record 34 dischi di PLATINO, 28 dischi d’ORO e oltre 1 miliardo di stream globali. Sky Sport Motori Weekend (26- 29 Marzo) F1 Giappone, MotoGP USA, SBK Portogallo in streaming NOWGuida completa alle dirette Motori del weekend, con programmazione dettagliata Sky e NOW e team di commento. MotoGP, il nuovo videogioco ufficiale in arrivo il 26 aprileMilestone e MotoGP Sports Entertainment Group sono lieti di annunciare MotoGP 26, in uscita il 29 aprile 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG ... sportmediaset.mediaset.it MotoGP 26: il pilota Toprak Razgatl?o?l prova la fisica del titoloPer MotoGP 26, in arrivo su PC e console il 29 aprile 2026, il pilota Toprak Razgatl?o?l prova la fisica del titolo. vgmag.it