Piazza Martiri c' è ufficialmente una data | il cantiere parte il 25 maggio

Da novaratoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara, in piazza Martiri delle libertà, è stato annunciato che i lavori di riqualificazione inizieranno lunedì 25 maggio. La comunicazione ufficiale conferma l'apertura del cantiere e l'inizio degli interventi previsti per il restyling dell'area. La notizia era attesa da tempo e ora è stata resa nota pubblicamente. Le attività di cantiere si concentreranno sulla riqualificazione dello spazio pubblico, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento.

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C'è finalmente l'ufficialità: a partire dal prossimo lunedì 25 maggio in piazza Martiri delle libertà di Novara partirà il cantiere di riqualificazione.L'ultimo passaggio è avvenuto nei giorni scorsi, con la firma della determina di aggiudicazione alla ditta Dremar Costruzioni Generali srl sb di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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