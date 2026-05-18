Piazza Martiri c' è ufficialmente una data | il cantiere parte il 25 maggio

A Novara, in piazza Martiri delle libertà, è stato annunciato che i lavori di riqualificazione inizieranno lunedì 25 maggio. La comunicazione ufficiale conferma l'apertura del cantiere e l'inizio degli interventi previsti per il restyling dell'area. La notizia era attesa da tempo e ora è stata resa nota pubblicamente. Le attività di cantiere si concentreranno sulla riqualificazione dello spazio pubblico, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento.

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C'è finalmente l'ufficialità: a partire dal prossimo lunedì 25 maggio in piazza Martiri delle libertà di Novara partirà il cantiere di riqualificazione.L'ultimo passaggio è avvenuto nei giorni scorsi, con la firma della determina di aggiudicazione alla ditta Dremar Costruzioni Generali srl sb di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lisbon 2026, Portugal | Ultimate Walking Tour 4K on The Most Beautiful Streets in Europe Sullo stesso argomento Piazza Martiri, assegnato l'appalto: il cantiere sta per partireIl comune di Novara ha formalizzato l'assegnazione dei lavori per la riqualificazione di piazza Martiri della Libertà. Raccordo aeroporto-stazione, parte ufficialmente il cantiere da 161 milioni di euroBRINDISI - Sono cominciati ufficialmente questa mattina (lunedì 4 maggio 2026) il presidente della Regione Puglia ha partecipato i lavori del... A Nichelino i commercianti di via Martiri fanno squadra: è nato Civico 27 x.com Piazza Martiri, c'è ufficialmente una data: il cantiere parte il 25 maggioVia le auto, arriveranno alberi, vasche, fontane, nuova pavimentazione; il via dopo l'assegnazione dell'appalto ... novaratoday.it 6 maggio, giorno della festa di San Domenico Savio. Un prodigio di San Giovanni Bosco, studiò per diventare sacerdote a 12 anni, dedicando la sua vita al motto Meglio morire che peccare. È venuto a mancare a 14 anni, diventando il santo canonizzato più reddit Rinnovamento in Corso: Lavori di Rifacimento per Piazza Martiri della Libertà e Via ManzoniScopri come Piazza Martiri della Libertà e Via Manzoni si trasformano grazie ai lavori di rifacimento. Un cantiere che promette spazi più vivibili e sicuri per tutti. milano.cityrumors.it