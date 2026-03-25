Novara tornano i Mercati boutique | il 29 marzo le bancarelle arrivano in corso Vercelli
A Novara, il 29 marzo, tornano i Mercati boutique organizzati da Confcommercio Alto Piemonte. Le bancarelle saranno in corso Vercelli dalle 8 alle 19, offrendo uno spazio di vendita aperto al pubblico per tutta la giornata. È prevista una nuova edizione di questa manifestazione di shopping all'aperto, con i negozi temporanei che occuperanno la strada principale della città.
Tornano a Novara i Mercati boutique organizzati da Confcommercio Alto Piemonte.Il primo appuntamento con le domeniche di shopping "a cielo aperto" è in programma domenica 29 marzo, in corso Vercelli, dove le bancarelle saranno presenti per tutto il giorno, dalle 8 alle 19.I novaresi potranno fare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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