Notte dei Musei 2026 apertura serale e visite in musica alla Pinacoteca Podesti

La Notte dei Musei 2026 prevede l’apertura serale della Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” ad Ancona, con ingressi gratuiti per gli under 25. L’evento include anche visite guidate accompagnate da musica dal vivo, offrendo l’opportunità di esplorare le collezioni artistiche in un’atmosfera particolare. La partecipazione della pinacoteca si inserisce nel Grand Tour Musei 2026, un’iniziativa che coinvolge vari istituti culturali della regione per promuovere il patrimonio artistico locale.

ANCONA - Apertura serale, accompagnamento musicale e ingresso gratuito per gli under 25. Anche la Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” partecipa al Grand Tour Musei 2026, una delle principali iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano. L’edizione di quest’anno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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