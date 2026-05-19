Notte dei musei al Griffo aperture serali e visite dedicate al mito di Demetra
Sabato 23 maggio il museo archeologico Pietro Griffo parteciperà alla Notte europea dei musei, con aperture serali e visite dedicate al tema del mito di Demetra. L’evento coinvolge il Parco archeologico della Valle dei Templi e si svolge con il patrocinio dei principali enti internazionali, tra cui il Consiglio d’Europa, l’Unesco e l’Icom. Durante la serata, saranno organizzate visite guidate che approfondiranno aspetti legati alla dea Demetra e alla storia del sito archeologico.
Il museo archeologico Pietro Griffo apre le porte fuori orario per la Notte europea dei musei. Sabato 23 maggio il museo del Parco archeologico della Valle dei Templi aderirà all’iniziativa internazionale promossa con il patrocinio di Consiglio d’Europa, Unesco e Icom proponendo visite serali con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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