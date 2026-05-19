Notte dei musei al Griffo aperture serali e visite dedicate al mito di Demetra

Sabato 23 maggio il museo archeologico Pietro Griffo parteciperà alla Notte europea dei musei, con aperture serali e visite dedicate al tema del mito di Demetra. L’evento coinvolge il Parco archeologico della Valle dei Templi e si svolge con il patrocinio dei principali enti internazionali, tra cui il Consiglio d’Europa, l’Unesco e l’Icom. Durante la serata, saranno organizzate visite guidate che approfondiranno aspetti legati alla dea Demetra e alla storia del sito archeologico.

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