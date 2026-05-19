Il Manchester City ha scelto Maresca | sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto | ecco cosa ha fatto al Chelsea

Il Manchester City ha annunciato ufficialmente la nomina di Enzo Maresca come nuovo allenatore, succedendo a Guardiola. La scelta segue un accordo raggiunto tra le parti, dopo un percorso professionale che ha visto Maresca lavorare al Chelsea negli ultimi due anni. Durante questa esperienza, l’allenatore ha maturato diverse esperienze nel calcio inglese, rafforzando il suo profilo prima di tornare alla guida della squadra di Manchester. La società ha confermato la nomina attraverso comunicati ufficiali.

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