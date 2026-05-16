Man City | una campagna di successo con Guardiola oltre i trofei conquistati
Il Manchester City ha concluso una stagione caratterizzata da risultati positivi sotto la guida di Guardiola. La squadra ha ottenuto numerosi successi in campionato, conquistando il titolo di Premier League. In coppa nazionale, ha raggiunto le finali, mentre in competizioni europee ha superato il turno nella fase a eliminazione diretta. La formazione ha segnato un alto numero di gol e mantenuto una solida difesa, confermando la continuità di prestazioni elevate durante tutto l’anno.
"> La stagione di successo del Manchester City. Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha recentemente dichiarato che la sua squadra ha raggiunto importanti traguardi in questa stagione, indipendentemente dall’esito finale della Premier League o della finale della FA Cup contro il Chelsea. Il City ha mostrato costanza e determinazione, elementi fondamentali per considerare una stagione un successo. Con numerosi punti accumulati e prestazioni di alto livello, Guardiola è convinto che il lavoro svolto sia stato straordinario. Oltre al gameplay e ai risultati, Guardiola ha sottolineato l’importanza del gruppo e della mentalità dei suoi giocatori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Reacción de Pep Guardiola Real Madrid 3-0 Manchester City
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