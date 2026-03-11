Donald Trump ha recentemente iniziato a indossare un modello di scarpe dal costo di circa 145 dollari, che sono ora molto popolari tra i suoi sostenitori. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, questa scelta si è diffusa rapidamente tra i fedelissimi del politico, che hanno deciso di adottare lo stesso stile. Le scarpe sono diventate un simbolo di appartenenza tra i suoi seguaci.

Donald Trump ha una nuova ossessione e riguarda le scarpe. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti distribuisce con entusiasmo le sue calzature preferite, le Florsheim Rucci Cap Toe Oxford in pelle, dal prezzo di circa 145 dollari, a chiunque si trovi con lui nello Studio Ovale: ministri, consiglieri, senatori, ospiti VIP. Il risultato? Quasi tutti i collaboratori le indossano, chi per convinzione e chi, apertamente, per timore di fare un torto al presidente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Florsheim Philippines (@florsheimph) Come funziona il rituale? Il meccanismo si ripete con una certa regolarità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump, l’insolito regalo ai fedelissimi: ecco le scarpe da 145 dollari che ora indossano tutti (per paura)

