Inter tutti gli uomini dello staff di Chivu | chi sono e cosa fanno

L’Inter ha conquistato il suo 21° scudetto grazie anche al contributo dello staff tecnico, oltre ai calciatori e all’allenatore Cristian Chivu. La squadra di supporto ha svolto un ruolo fondamentale nel percorso verso il titolo, lavorando fianco a fianco con l’allenatore romeno durante la sua prima esperienza in un campionato di alto livello, dopo aver guidato una squadra in appena 13 partite di Serie A con il Parma.

La vittoria del 21° Scudetto dell’Inter nasce, oltre che dai giocatori e da Cristian Chivu, anche dal lavoro dello staff tecnico che ha saputo accompagnare l’allenatore romeno alla sua prima esperienza su una panchina importante (e con appena 13 partite in Serie A con il Parma). THE BOSS?? pic.twitter.comQQjRL8lV4K — Inter?? (@Inter) May 4, 2026 Il trionfo in campionato dei nerazzurri è da attribuire anche a un gruppo di professionisti che ha lavorato al fianco di Lautaro&Co a partire dal giugno scorso. Parliamo di figure come il vice allenatore Aleksandar Kolarov, il collaboratore tecnico Angelo Palombo e il preparatore dei portieri Paolo Orlandoni, tutti e tre ex calciatori dell’Inter entrati a far parte del team la scorsa estate.🔗 Leggi su Lapresse.it

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