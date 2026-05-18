Modena Capezzone contro il disagio psichico di Salim El Koudri | Ebrei e cristiani non fanno queste cose
A Modena si sono verificati recenti episodi legati a un presunto coinvolgimento in attività sospette di un uomo di origine magrebina. Un commentatore ha espresso dubbi sulla natura dell’individuo, affermando di non sapere se si trattasse di un terrorista. La discussione ha sollevato reazioni tra le autorità e la comunità locale, con particolare attenzione alle dichiarazioni rilasciate da alcuni esponenti politici e alle analisi delle forze dell’ordine. L’intera vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure legali in corso.
L’opinionista Daniele Capezzone ha contestato la tesi del disagio psichico per l’attentatore di Modena, Salim El Koudri, parlando di una condotta assimilabile al terrorismo. Secondo Capezzone gli appartenenti ad altre religioni, anche se mentalmente disturbati, “queste cose non le fanno”, una tesi che viene però smentita da diversi eventi violenti accaduti negli anni. La strage compiuta da Salim El Koudri a Modena L’analisi di Daniele Capezzone L’analisi delle frasi di Capezzone sulle “stragi ideologiche” La strage compiuta da Salim El Koudri a Modena A Modena, l’autorità giudiziaria lavora per chiarire il movente dell’azione compiuta da Salim El Koudri, l’indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati dopo l’attentato in centro. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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