Negli ultimi tempi si assiste a un aumento di romanzi gialli scritti da autrici, che presentano protagoniste diverse rispetto agli stereotipi tradizionali. Tra le figure più note ci sono personaggi femminili che si distinguono per intelligenza e personalità forti, spesso lontani dall’immagine convenzionale. La tradizione letteraria del genere include anche figure più datate, come una vecchietta dedita al lavoro a maglia, creata dalla penna di un’autrice celebre. Sei titoli sono stati selezionati per essere letti subito.

I l giallo è un genere ricco di protagoniste argute e decisamente fuori dagli schemi. La loro antenata più celebre è Miss Jane Marple, la vecchietta frutto dell’immaginazione di Agatha Christie, dedita al lavoro a maglia e apparentemente innocua. Con lei, il sonnacchioso villaggio inglese di St. Mary Mead si trasforma in un labirinto di passioni, invidie e ossessioni di ogni tipo. Un’ambientazione cult che ancora oggi continua ad appassionare schiere di lettrici e lettori in tutto il mondo. 5 libri gialli per un’estate da brivido X Nuovi libri gialli e un po’ rom-com: chi sono le investigatici protagoniste. Sono donne fallibili e dalle vite ordinarie, spesso disordinate, ma hanno dalla loro parte una forte intuizione e un’irresistibile vena ironica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non solo Imma Tataranni e Pedra Delicado. È boom di romanzi scritti da donne con protagoniste fuori dagli schemi e indimenticabili. Ne consigliamo 6, da leggere subito

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