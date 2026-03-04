Imma Tataranni 5 intervista esclusiva a Vanessa Scalera | Imma ripartirà da se stessa e dal lavoro in procura L’ultimo giorno sul set l’ho dimenticato è stato un meccanismo di difesa

Da oggi su Raiuno arriva la quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” con nuovi episodi che promettono numerose sorprese. In un’intervista esclusiva, l’attrice Vanessa Scalera rivela che il personaggio tornerà a concentrarsi su se stessa e sul lavoro in procura, e descrive come l’ultimo giorno sul set sia stato segnato da un momento di dimenticanza, interpretato come un meccanismo di difesa.

L’attesa è quasi conclusa: la quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” debutta su Raiuno dall’8 marzo con nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Protagonista ancora una volta Vanessa Scalera, che torna a interpretare l’energico sostituto procuratore di Matera nato dalla fantasia di Mariolina Venezia, coinvolta anche nell’adattamento televisivo dei suoi romanzi. Accanto a lei ritroviamo Massimiliano Gallo nei panni del marito Pietro e Barbara Ronchi in quelli della cancelliera Diana. Tra le novità spicca l’ingresso di Rocco Papaleo, che interpreta il nuovo procuratore capo Altiero Galliano. Tornano inoltre i volti familiari della figlia Valentina, interpretata da Alice Azzariti, e quelli di Dora Romano e Lucia Zotti nei ruoli delle madri di Imma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

