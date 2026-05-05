I l Premio Pulitzer per la narrativa 29026 è stato appena assegnato a Angel Down di Daniel Kraus. Un romanzo che il New York Times aveva già inserito tra i 10 migliori libri del 202 5. Leggi anche › Premi Pulitzer 2026: trionfano le inchieste sul potere e lo sguardo delle donne Angel Down segue un gruppo di soldati della Prima Guerra Mondiale, che incontrano un angelo caduto sul campo di battaglia. La particolarità del libro è che è scritto in un’unica frase. Senza un punto. Lo scrittore Ben H. Winters l’ha definito “una fragorosa galoppata di un romanzo di guerra”, concludendo: “Non sono sicuro che un libro che termina con una virgola anziché con un punto possa essere considerato davvero concluso”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Premio Pulitzer per la narrativa 29026 è stato appena assegnato a "Angel Down" di Daniel Kraus. Ecco 10 romanzi premiati da leggere subito

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