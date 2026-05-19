Non si ferma all’alt e scappa | scatta l’inseguimento Recuperati droga e soldi

Un veicolo ha ignorato un ordine di fermarsi, dando inizio a un inseguimento tra le strade della città. Durante la fuga, il conducente ha attraversato due diverse zone cittadine a velocità sostenuta. Durante la corsa, sono stati lanciati uno zaino e altri oggetti dall’auto in movimento. Successivamente, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare il veicolo e a recuperare droga e denaro nascosti nello zaino.

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Una macchina che non si ferma all’alt, un inseguimento ad alta velocità che attraversa due ampie zone della città e uno zaino lanciato in corsa dai fuggiastri. Riassunto: recuperati cinquemila euro in contanti e un chilo di hashish. Questo è l’esito di un tallonamento condotto dai carabinieri del Nucleo Radiomobile lo scorso sabato pomeriggio. I militari erano fermi in via Stalingrado per un controllo stradale e, vedendo una Ford arrivare nella loro direzione, hanno intimato al conducente di fermarsi. Ma questo, che era in compagnia di un’altra persona seduta sul lato del passeggero, anziché rallentare ha premuto il piede sull’acceleratore ed è fuggito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non si ferma all’alt e scappa: scatta l’inseguimento. Recuperati droga e soldi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO Sullo stesso argomento Non si ferma all’alt dei carabinieri, scappa e parte l’inseguimento: giovane arrestatoFirenze, 10 maggio 2026 – Non si ferma all’alt dei carabinieri, scappa, viene inseguito e poi arrestato. Bergamo, non si ferma all'alt: scatta l'inseguimentoI carabinieri di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Mentre Piero Pelù faceva il ribelle al concertone del Primo Maggio, la Trinidad della Flotilla, sulla quale si era imbarcata la sua ex @antonellabundu, è affondata. Lei e gli altri attivisti sono stati recuperati dalla nave della ONG Open Arms. Già la prima barchett x.com Non si ferma all’alt e scappa: scatta l’inseguimento. Recuperati droga e soldiUna macchina che non si ferma all’alt, un inseguimento ad alta velocità che attraversa due ampie zone della città ... ilrestodelcarlino.it Auto non si ferma all’alt della polizia ma viene bloccataA bordo c’erano due persone. Sotto un sedile ritrovati. un martello da cantiere. e una dose di cannabis. msn.com