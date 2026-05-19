Non si ferma all’alt e scappa | scatta l’inseguimento Recuperati droga e soldi

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un veicolo ha ignorato un ordine di fermarsi, dando inizio a un inseguimento tra le strade della città. Durante la fuga, il conducente ha attraversato due diverse zone cittadine a velocità sostenuta. Durante la corsa, sono stati lanciati uno zaino e altri oggetti dall’auto in movimento. Successivamente, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare il veicolo e a recuperare droga e denaro nascosti nello zaino.

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Una macchina che non si ferma all’alt, un inseguimento ad alta velocità che attraversa due ampie zone della città e uno zaino lanciato in corsa dai fuggiastri. Riassunto: recuperati cinquemila euro in contanti e un chilo di hashish. Questo è l’esito di un tallonamento condotto dai carabinieri del Nucleo Radiomobile lo scorso sabato pomeriggio. I militari erano fermi in via Stalingrado per un controllo stradale e, vedendo una Ford arrivare nella loro direzione, hanno intimato al conducente di fermarsi. Ma questo, che era in compagnia di un’altra persona seduta sul lato del passeggero, anziché rallentare ha premuto il piede sull’acceleratore ed è fuggito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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