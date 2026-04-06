A Bergamo, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, accusato di aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale durante un intervento. L'episodio si è verificato nel centro della città, dove le forze dell'ordine hanno avviato un inseguimento. L'uomo è stato fermato e portato in caserma. L’intera operazione è avvenuta senza ulteriori incidenti.

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto al termine di un inseguimento che è scattato dopo che l'uomo non si è fermato all'alt dei carabinieri e si è sviluppato lungo diverse arterie della provincia bergamasca, interessando i territori di Gorle, Ranica, Villa di Serio, Alzano Lombardo e Albino, con manovre estremamente pericolose: sorpassi azzardati, percorrenza contromano, attraversamento di incroci con semaforo rosso e velocità che raggiungevano punte di circa 140 kmh, mettendo gravemente a rischio l'incolumità degli utenti della strada e dei militari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, non si ferma all'alt: scatta l'inseguimento

Bergamo, non si ferma all'alt dei carabinieri: l'inseguimento a folle velocità e l'arrestoI carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 39enne per resistenza a pubblico ufficiale.

Rho, non si ferma all’alt, scatta l’inseguimento, fermato, picchia gli agentiCompletamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso… Quando gli automobilisti notano un...

INSEGUIMENTO FOLLE! CARABINIERI BLOCCANO I FUGGITIVI!

Temi più discussi: Bergamo, non si ferma all'alt dei carabinieri: l'inseguimento a folle velocità e l'arresto; Serie Disordine; Bebè, è un calo senza fine: nella Bergamasca 198 in meno nel 2025. Ora misure strutturali; Senza patente sulla Mercedes: forza due posti di blocco in 24 ore e finisce contro un palo.

Non si ferma all'alt e scappa: la folle fuga a 140 all'ora tra semafori rossi e contromanoL'inseguimento ad alta velocità tra i comuni dell'hinterland bergamasco alla vigilia di Pasqua: arrestato un uomo ... today.it

Investe due minori e non si ferma a soccorrerli, indagata 40enneI ragazzi, 17 anni, sono stati urtati mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Sono stati portati all'ospedale Papa Giovanni in codice verde, non sono gravi ... rainews.it

Cronache nerazzurre: Lecce-Atalanta nella giornata di Pasquetta. Ecco la formazione scelta da Palladino. Segui la partita in diretta su ecodibergamo.it (link in bio) e Bergamo Tv. #ecodibergamo #cuorebergamasco #CronacheNerazzurre #AtalantaBer facebook

Nuove chiusure notturne in arrivo lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia per lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica. I provvedimenti interesseranno diversi svincoli tra Milano e la provincia di Bergamo nelle notti tra il 9 e l’11 aprile. x.com