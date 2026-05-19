Non se la passa bene | Fiorello sgancia la bomba su Amadeus

Durante un evento pubblico, il comico ha pronunciato la frase “Non se la passa bene”, riferendosi apparentemente a un collega. La dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, con alcuni considerandola una battuta e altri interpretandola come un messaggio diretto. Fiorello, noto per le sue uscite spontanee, ha poche volte lasciato spazio all’improvvisazione, e questa frase ha riacceso il discorso sul possibile allontanamento di Amadeus dalla televisione pubblica.

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C’è chi l’ha presa come una semplice battuta, chi invece come un messaggio ben più preciso. Quando Fiorello sale sul palco difficilmente lascia qualcosa al caso e, anche stavolta, poche parole sono bastate per riaccendere il dibattito sul futuro di Amadeus lontano dalla Rai. Tra ironia, nostalgia e frecciate alla televisione moderna, lo showman siciliano ha trasformato un incontro culturale in uno dei momenti più commentati delle ultime ore. Fiorello e Amadeus, l’appello che fa discutere. Dal palco del Salone del Libro di Torino, ospite insieme al critico televisivo Aldo Grasso, Fiorello ha parlato apertamente dell’amico Amadeus, facendo riferimento al periodo complicato vissuto dopo il passaggio al Nove. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non se la passa bene”: Fiorello sgancia la bomba su Amadeus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiorello “chiama“ Amadeus: "Non se la passa bene, torni in Rai"Rosario Fiorello trasforma l’incontro con il critico televisivo Aldo Grasso al Salone di Torino in uno dei suoi spettacoli improvvisati, tra memoria... Leggi anche: Fiorello chiede il ritorno in Rai di Amadeus: “Non se la passa bene” Amadeus? Sarebbe il caso che tornasse a casa. Non se la passa bene, dai Ama torna in Rai. - Fiorello al Salone del Libro di Torino x.com Fiorello chiede il ritorno in Rai di Amadeus: Non se la passa beneFiorello torna a parlare di televisione e lo fa a modo suo: una battuta, una nostalgia improvvisa e poi la frase che inevitabilmente accende il dibattito. Ospite del Salone del Libro di Torino insieme ... fanpage.it Fiorello chiama Amadeus: Non se la passa bene, torni in RaiRosario Fiorello trasforma l’incontro con il critico televisivo Aldo Grasso al Salone di Torino in uno dei suoi spettacoli ... quotidiano.net