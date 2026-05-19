I l 18 giugno, con la prova d’italiano, il famoso “tema”, prende il via l’esame di Maturità per migliaia di studenti, i quali, insieme all’ansia e alla stanchezza, porteranno già con loro un bagaglio importante per il voto finale: si tratti dei punti accumulati negli ultimi tre anni. Si chiamano crediti scolastici e capire come funzionano è importante perché rappresenteranno, praticamente, quasi la metà del voto finale. MaturAI: prepararsi alla Maturità con l’intelligenza artificiale X Crediti scolastici, quel numero che vale più di quanto sembri. I crediti scolastici sono un punteggio che la scuola assegna ogni anno negli ultimi tre anni delle superiori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è solo questione di scritti e orale. C'è un punteggio che si accumula anno dopo anno e che al momento giusto può fare la grande differenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Abbonati al Fatto, NO? Oggi più che mai, è il momento giusto per sostenerci: un anno a un prezzo speciale

Che cos’è la “Giornata della Vittoria” che si celebra ogni anno a Mosca il 9 maggio e perché quest’anno la sua parata sarà diversa dal solitoÈ sempre più vicina la data del 9 maggio, che in Russia, soprattutto nella capitala a Mosca, ogni anno rappresenta una delle ricorrenze più...

Questi due post sono stati scritti dalla stessa persona. E, sì: la persona in questione ha la faccia come il culo. x.com

La salute della bocca. Non è solo questione di povertàè noto che il titolo di un articolo non solo ne anticipa il contenuto, ma può anche influenzare ciò che il lettore conclude sull’articolo medesimo e ciò che ne può ricordare. E’ quanto potrebbe ... quotidianosanita.it

Liberalizzazioni farmacie. Mandelli a Brunetti: Non è solo questione di convenienza economicaIl presidente Fofi risponde all'articolo del segretario dell'Anpi. I titolari di parafarmacia non sempre sono farmacisti e così la loro valutazione sulle liberalizzazioni si basa solo in un’ottica ... quotidianosanita.it