Non è solo questione di scritti e orale C' è un punteggio che si accumula anno dopo anno e che al momento giusto può fare la grande differenza
I l 18 giugno, con la prova d’italiano, il famoso “tema”, prende il via l’esame di Maturità per migliaia di studenti, i quali, insieme all’ansia e alla stanchezza, porteranno già con loro un bagaglio importante per il voto finale: si tratti dei punti accumulati negli ultimi tre anni. Si chiamano crediti scolastici e capire come funzionano è importante perché rappresenteranno, praticamente, quasi la metà del voto finale. MaturAI: prepararsi alla Maturità con l’intelligenza artificiale X Crediti scolastici, quel numero che vale più di quanto sembri. I crediti scolastici sono un punteggio che la scuola assegna ogni anno negli ultimi tre anni delle superiori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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