Abbonati al Fatto NO? Oggi più che mai è il momento giusto per sostenerci | un anno a un prezzo speciale

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Ci sono momenti in cui la partecipazione fa la differenza. E questo è uno di quelli. In questi giorni lo abbiamo visto chiaramente: quando le persone scelgono di esserci, il loro contributo conta davvero. La vittoria schiacciante del No al referendum sulla Giustizia ne è una dimostrazione palese. Gl’italiani hanno salvato la Costituzione dall’ennesimo tentativo di ristrutturazione autoritaria, recandosi in massa alle urne. La riforma targata Carlo Nordio, che avrebbe separato le carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti e avrebbe sdoppiato il Csm e creato un’Alta corte chiamata a giudicare i giudici, sarebbe stata usata da questo governo e da questa maggioranza come grimaldello per una serie di altre leggi devastanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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