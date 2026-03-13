Truffa della ballerina | hackerato il profilo WhatsApp del parroco di Caravaggio Non cliccate su quel link

Gli hacker hanno compromesso il profilo WhatsApp del parroco di Caravaggio, don Giansante Fusar Imperatore, in queste settimane. Attraverso il suo account, sono stati inviati ai contatti messaggi contenenti un link dannoso legato alla cosiddetta “truffa della ballerina”. Le autorità avvertono di non cliccare su eventuali link sospetti provenienti da quell’account.

Caravaggio. Non hanno risparmiato nemmeno il parroco don Giansante Fusar Imperatore gli hacker che in queste settimane stanno diffondendo su WhatsApp la cosiddetta “ truffa della ballerina ”, riuscendo a compromettere il suo account e a inviare ai contatti un messaggio con un link malevolo. Il sacerdote ammette di aver agito in buona fede e di essere stato raggirato. “Ho ricevuto il messaggio da una persona che conosco dando per scontato che fosse vero – spiega don Giansante –. Quindi, non mi sono posto il problema e purtroppo è andata così. Cosa vuole che dica, mi hanno imbrogliato”. La truffa funziona in questo modo: al malcapitato arriva un messaggio via WhatsApp con tanto di foto e l’invito ad aprire il link sottostante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Truffa della

