Una nuova truffa si diffonde attraverso email che fingono di provenire da aziende note, come Microsoft o piattaforme di videoconferenza, e avvisano gli utenti di una falsa riunione di lavoro. Le comunicazioni contengono link che, se cliccati, consentono agli hacker di ottenere il controllo dei dispositivi. In alcuni messaggi viene anche scritto che l’azienda è stata scelta per presentare un’offerta o un preventivo per un progetto.

“Siamo lieti di informarla che la sua azienda è stata selezionata per presentare una proposta e un preventivo per una prossima opportunità di progetto “. Inizia quasi sempre così la nuova, insidiosa truffa informatica che sta prendendo di mira professionisti e aziende. L’ email, scritta con un tono formale e rassicurante, invita il destinatario a cliccare su un link per scaricare un’applicazione di videoconferenza necessaria per discutere i dettagli lavorativi. Tuttavia, dietro a quelli che sembrano normali programmi di installazione per piattaforme molto diffuse come Teams, Zoom o Google Meet, si nasconde una pericolosa trappola progettata per prendere il totale controllo del dispositivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attenzione alla nuova truffa della falsa riunione di lavoro, Microsoft lancia l’allarme: “Non cliccate sui link di Teams, Zoom o Meet, servono per prendere il controllo del vostro dispositivo”

Accetti l’invito alla riunione e un virus s’impossessa del PC: come funziona la nuova truffa su MicrosoftUna nuova truffa di phishing usa falsi aggiornamenti di Teams e Adobe per introdurre un malware nei PC aziendali.

"Rinnova la tua tessera sanitaria", attenzione alla nuova mail truffa: l'allarme del ministero della SaluteSi tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili.

Attenzione alla notifica di Google, nasconde una truffa insolitaIl confine tra produttività e pericolo si è fatto sottilissimo, e stavolta passa per una notifica che sembra arrivare direttamente dal tuo capo o dal tuo io del futuro. macitynet.it

Whatsapp, attenzione a questo messaggio: la nuova truffa, come difendersiUna nuova truffa è arrivata su WhatsApp, e sta già mietendo vittime. Conosciuta come la truffa della ballerina, questo inganno sfrutta messaggi apparentemente innocenti per sottrarre il controllo de ... tpi.it

