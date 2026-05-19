Non c' è stata violenza sessuale | assolti schermidori pugliesi
Due schermidori pugliesi sono stati assolti con formula piena dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una collega messicana. La decisione è stata presa perché il fatto non sussiste. I fatti contestati riguardavano un episodio avvenuto durante un evento sportivo, ma la corte ha stabilito che non ci sono prove a sostegno dell’accusa. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione totale degli atleti coinvolti.
Assolti con formula piena, “perchè il fatto non sussiste”, due schermidori pugliesi accusati di violenza sessuale nei confronti di una collega messicana. Lo ha stabilito il Gup del Tribunale di Siena, Andrea Grandinetti, assolvendo il sanseverese Emanuele Nardella, 24 anni, e il collega pugliese. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
ASSOLTI gli atleti accusati di aver violentato la schermitrice HERRERA
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