Non c' è stata violenza sessuale | assolti schermidori pugliesi

Due schermidori pugliesi sono stati assolti con formula piena dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una collega messicana. La decisione è stata presa perché il fatto non sussiste. I fatti contestati riguardavano un episodio avvenuto durante un evento sportivo, ma la corte ha stabilito che non ci sono prove a sostegno dell’accusa. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione totale degli atleti coinvolti.

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