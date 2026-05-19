Noisy Naples Fest Eduardo De Crescenzo torna all’Arena Flegrea con una nuova data

Dopo il rapido esaurimento dei biglietti in prevendita, l’artista sarà di nuovo sul palco dell’Arena Flegrea, nel sud Italia. Il concerto si terrà sabato 19 settembre, aggiungendo una seconda data alla programmazione del Noisy Naples Fest. La prima esibizione era prevista per martedì 30 giugno, ma i biglietti sono stati venduti in breve tempo. La seconda data permette agli appassionati di ascoltare dal vivo le sue canzoni in un’area all’aperto molto grande.

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Dopo il rapido sold out in prevendita del concerto di Eduardo De Crescenzo in programma per martedì 30 giugno nella più grande arena all’aperto del sud Italia, Noisy Naples Fest annuncia in rassegna una nuova data dell’artista per sabato 19 settembre. Insieme con Eduardo, sul palco dell’Arena Flegrea, un ensemble di musicisti tra i più prestigiosi della scena musicale contemporanea: Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Daniele Scannapieco al sassofono e Susanna Krasznai al violoncello e, ovviamente, la sua fisarmonica, firma inconfondibile del suo sound. In scaletta, i brani del suo vasto e curato repertorio: Ancora, L’odore del mare, E la musica va, Dove, Il racconto della sera, La vita è un’altra, Naviganti, Sarà così . 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eduardo De Crescenzo all'Arena Flegrea con "Essenze Jazz" per il Noisy Naples FestEduardo De Crescenzo torna in concerto a Napoli e per l’appuntamento con la sua città sceglie ancora una volta l’Arena Flegrea, uno spazio... Eduardo De Crescenzo annuncia una nuova data all’Arena FlegreaEduardo De Crescenzo annuncia una nuova data all’Arena Flegrea il 19 settembre, dopo il sold out in prevendita per il concerto del 30 giugno e... Eduardo De Crescenzo raddoppia all'Arena Flegrea, nuovo show il 19 settembreDopo il sold out in prevendita del concerto di Eduardo De Crescenzo in programma per martedì 30 giugno all'Arena Flegrea, Noisy Naples Fest annuncia in rassegna una nuova data dell'artista per sabato ... ansa.it Noisy Naples Fest: Eduardo De Crescenzo presenta Essenze Jazz all'Arena Flegrea il 25 luglioA grande richiesta, Eduardo De Crescenzo annuncia un concerto esclusivo il 25 luglio 2023 all’Arena Flegrea di Napoli nell’ambito della rassegna Noisy Naples fest. Un’unica serata di Essenze Jazz ... ilmattino.it