Eduardo De Crescenzo all' Arena Flegrea con Essenze Jazz per il Noisy Naples Fest

Eduardo De Crescenzo torna in concerto a Napoli e per l’appuntamento con la sua città sceglie ancora una volta l’Arena Flegrea, uno spazio prestigioso, garante di un’acustica eccelsa, importante nell’espressività della sua musica. L'appuntamento è il 30 giugno 2026 nell'ambito del Noisy Naples Fest. Eduardo De Crescenzo è un artista singolare, il grande pubblico lo scopre in quel Sanremo del 1981 con ANCORA che in pochi giorni si trasforma in un successo internazionale, ancora oggi amato e suonato in tutto il mondo e gli regala la fama. La sua, però, è una musica complessa, fatta di melodie e armonie colte, di tempi e ritmi... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Bluvertigo in concerto alla Mostra d'Oltremare per il Noisy Naples FestDopo il sold out del concerto all’Alcatraz di Milano, che segna il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama...

Leggi anche: Bluvertigo e Subsonica al Noisy Naples Fest 2026

Una selezione di notizie su Eduardo De Crescenzo all'Arena Flegrea...

Eduardo De Crescenzo: «La Napoli di moda non mi piace mica»Torna a casa, domenica, alle 19.30 al teatro Sannazaro, «Avvenne a Napoli», il progetto di «restauro gentile» della canzone classica partenopea operato da Eduardo De Crescenzo con Julian Olivier ... ilmattino.it

Eduardo De Crescenzo, Napoli è mille colori: Un viaggio alle radici del suonoMilano – Napoli è mille culure grazie anche alla sua straordinaria canzone, da sempre connubio di arte, socialità, integrazione e appartenenza. Vera e propria ‘musica classica’ per Eduardo De ... ilgiorno.it