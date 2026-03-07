Referendum giustizia l' onorevole Renata Polverini ad Arezzo per l' incontro pubblico di Noi Moderati

Sabato 14 marzo alle 10, presso l’Hotel Minerva ad Arezzo, la sezione provinciale di Noi Moderati organizza un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. L’evento vede la partecipazione dell’onorevole Renata Polverini, che interverrà per parlare delle questioni legate alla consultazione popolare. L’iniziativa si rivolge ai cittadini interessati a conoscere i temi e le modalità del referendum.

La sezione provinciale di Noi Moderati organizza per sabato 14 marzo alle ore 10, presso l’Hotel Minerva, un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. "Un appuntamento - si legge in una nota - pensato per offrire ai cittadini un momento di approfondimento serio, trasparente e accessibile su un tema che tocca direttamente il funzionamento delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nello Stato. L’iniziativa conferma la capacità della giovane realtà aretina di proporre eventi ben strutturati e di richiamare l’attenzione della dirigenza nazionale. La presenza dell’onorevole Renata Polverini, già governatore della Regione Lazio e figura di riferimento di Noi Moderati, rappresenta un segnale forte della considerazione che Roma riserva al lavoro svolto sul territorio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

