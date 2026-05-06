Appuntamento elettorale Noi Moderati inaugura la segreteria e presenta i candidati

Venerdì 8 maggio alle 17.30 si svolgerà l'inaugurazione della nuova sede provinciale di via San Francesco da Paola. All’evento parteciperanno i rappresentanti del movimento e saranno presentati ufficialmente i candidati alle prossime elezioni. La cerimonia prevede un breve intervento di apertura e un momento di incontro tra i presenti. La sede resterà aperta al pubblico anche nei giorni successivi all’inaugurazione.

Venerdì 8 maggio, alle ore 17.30, ci sarà l'inaugurazione della segreteria provinciale di via San Francesco da Paola n. 49B e la presentazione dei candidati di Noi Moderati al Comune e alle circoscrizioni di Reggio Calabria. Parteciperanno anche il coordinatore nazionale, on Saverio Romano, on.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate 'Noi Moderati Civici per Cascina' presenta la lista candidatiIn vista delle elezioni amministrative di Cascina, sabato 25 aprile è stata presentata la lista 'Noi Moderati Civici per Cascina' a sostegno del... Appuntamento elettorale, il M5S presenta i candidati alle elezioni comunaliIl Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria vi invita alla conferenza stampa di presentazione dei propri candidati inseriti nella lista civica... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lista Udc-Noi Moderati, ricorso respinto. La corsa di Fasano prosegue con otto compagini; Noi Moderati presenta la lista alla presenza dell'onorevole Polverini e del candidato sindaco Comanducci; 'Noi Moderati Civici per Cascina' presenta la lista candidati; Elezioni San Benedetto, Mozzoni ascolta la voce dei quartieri. Fede all’attacco: Il nuovo siamo noi. Domani Schlein all’Agraria, poi... Elezioni Reggio Calabria, Noi Moderati inaugura la segreteria provinciale e presenta i candidatiVenerdì 8 maggio, alle ore 17:30, sarà inaugurata a Reggio Calabria la segreteria provinciale di Noi Moderati, in via San Francesco Da Paola n. 49/B. Nel corso dell’iniziativa saranno presentati anche ... strettoweb.com Elezioni Comunali Messina, iniziativa di Noi Moderati non Saverio RomanoGiovedi 7 maggio alle ore 18.15, a Messina, presso il Comitato elettorale di Marcello Scurria sindaco in via Tommaso Cannizzaro 171 (ex bar Select), si terrà una conferenza stampa convocata dai rappre ... strettoweb.com Elezioni Reggio Calabria, Noi Moderati inaugura la segreteria provinciale e presenta i candidati - facebook.com facebook