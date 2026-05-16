Un esponente del partito laburista ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito. Ha dichiarato che nel 2026 il popolo britannico si renderà conto della necessità di un cambiamento, considerando i rischi di un mondo in evoluzione. La sua proposta include un ritorno nell’Unione Europea, affermando di sperare che il Regno Unito possa intraprendere questa direzione. La sua candidatura si inserisce in un momento di confronto interno tra i membri del partito.

L’ex ministro della Salute del governo diKeir Starmer,Wes Streeting,ha confermato la suacandidatura a leader del Partito Laburistanel primo discorso che ha tenuto dopo le sue dimissioni dal governo, quando ancora tuttavia non è stato dato avvio formale al procedimento di voto. “C’è bisogno di una competizione appropriata coni migliori candidati sul campoe io vi prenderò parte“, ha dichiarato, aggiungendo che se qualcuno pensa di essere “abbastanza bravo per l’incarico di vertice”deve mettere alla prova le sue idee contro i rivali. Da parte sua, l’ex ministro ha esposto agli elettori le sue idee per il Paese, auspicando per Londra “una nuovarelazione specialecon Bruxelles” e che ilRegno Unito possaun giorno rientrare nell’Unione,aggiungendo che il futuro del Paese“è legato all’Europa“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Uk, Streeting si candida a leader dei laburisti: “Spero Regno Unito torni nell’Ue”

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