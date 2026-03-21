Il Milan ha battuto il Torino 3-2 in una partita avvincente. Hernanes, ex centrocampista di Serie A, ha commentato la prestazione del Milan e ha detto che l’allenatore Allegri deve ripartire da questa vittoria per ridare energia alla squadra. La partita si è conclusa con il Milan che ha conquistato i tre punti, grazie a una prestazione combattiva e determinata.

Si è da poco conclusa Milan-Torino, sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri escono da San Siro con tre punti, al termine di una partita tesa e combattuta fino all'ultimo. Decisivi, per il 3-2 del Diavolo, Pavlovic, Rabiot e Fofana, autori delle tre reti che hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di battere il Toro. Al termine della sfida, Hernanes è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per commentare la vittoria del Milan contro il Torino. Di seguito, il commento del "Profeta". "Il Milan non è in crisi, ma in una fase di appiattimento. Nel primo tempo stava diventando prevedibile, ma nel secondo hanno ritrovato il fuoco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino 3-2, Hernanes: “Allegri deve ripartire da qui per dare nuova energia alla squadra”

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