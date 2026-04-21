In un’intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex dirigente del Milan ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando che per competere con il Milan, il club dovrebbe rafforzarsi con due o tre campioni. Ha anche espresso la sua opinione sul ruolo di Max Allegri, affermando che il club dovrebbe mantenere il suo attuale allenatore. Le dichiarazioni si concentrano sulle strategie di rafforzamento e sulla stabilità tecnica della squadra.

Nella lunga intervista realizzata da 'Tuttosport' ad Ariedo Braida in occasione del suo 80° compleanno, tanto spazio per il Milan, squadra per cui è stato dirigente dal 1986 al 2013, prima come direttore generale e poi come direttore sportivo. Ovviamente, non poteva mancare un commento sul momento attuale del Diavolo, ora secondo in Serie A sotto la guida di Massimiliano Allegri, un tecnico speciale per Braida che lo portò al Milan con Galliani nel 2010. Ex Milan, Braida: "Allegri? La sua virtù è il saper gestire le situazioni" «Per il primo posto manca un gruppo di giocatori più strutturato. Servono elementi che abbiano qualcosa in più, altrimenti con questa rosa il Milan non ce la farà mai a vincere il campionato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braida: “Per vincere il Milan deve aggiungere 2-3 campioni. Il Diavolo deve tenersi stretto Allegri”

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